The Voice Senior | Clementino e Gigi D' Alessio duettano | Antonella Clerici e i giudici in lacrime

Senior regala sempre grandi emozioni: il programma condotto da Antonella Clerici riscuote molto successo proprio per questo, perché riesce ad entrare nel cuore delle persone. Così hanno ...E' tornato in onda ieri sera, venerdì 17 febbraio 2023,Senior, dopo la pausa della settimana scorsa dovuta alla messa in onda dal Festival di Sanremo. Un nuovo competitor per il programma condotto da Antonella Clerici, ossia la fiction ...

The Voice Senior, le pagelle: D’Alessio vuole un pugno (voto 4), il cast Super Saiyan (voto 10) Corriere della Sera

"The Voice Senior" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Buongiorno Mamma 2 perde agli ascolti tv, al primo posto The Voice Senior con oltre 3milioni e mezzo Fanpage.it

The Voice Senior alla fase decisiva: cosa succede stasera Libero Magazine

The Voice Senior 2023 diretta quinta puntata 17 febbraio Tvblog

The Voice Senior regala sempre grandi emozioni: il programma condotto da Antonella Clerici riscuote molto successo proprio per questo, perché riesce ad entrare nel cuore delle ...É la semifinale di The Voice Senior a vincere al sfida agli ascolti tv nella serata di venerdì 17 febbraio. Il programma, condotto da Antonella Clerici su Rai1, ha conquistato 3.602.000 spettatori ...