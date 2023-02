Tesser | “Con il Genoa per noi e per i tifosi”

(Di sabato 18 febbraio 2023) Direzioni ostinate e contrarie, scriverebbe il poeta Fabrizio De Andrè che oggi avrebbe compiuto 83 anni. La smisurata preghiera laica della domenica vedrà Modena ein campo al Braglia con obiettivi stagionali diversi, ma ugualmente importanti. “Il nostro è raccogliere punti per raggiungere prima di tutto la salvezza, loro hanno la destinazione paradiso della promozione”, riassume Attilionella conferenza stampa della vigilia, da poco conclusa nella sala stampa dello stadio. “Tutto ciò non toglie che, nella partita secca, l’obiettivo è disputare una gara perfetta, in ogni risvolto, e dare il massimo della soddisfazione a noi stessi, al club, ai nostriche a questa sfida tengono in modo particolare”. Non ci sarà l’infortunato Davide Diaw (“purtroppo lo avevo già anticipato nel dopo gara di Brescia”), la settimana è ...

Attilio Tesser, esperto allenatore del Modena, ha parlato in conferenza stampa presentando la gara contro il Genoa che si giocherà nel pomeriggio di domani che si giocherà davanti ...