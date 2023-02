Terzo Polo | Carlo Calenda vuole il partito unico | «E posso pure non guidarlo io»

(Di sabato 18 febbraio 2023) Il leader di Azioneildel. E se Matteo Renzi ritiene di voler per sé la leadership si può anche fare un congresso. Il segnale che l’ex ministro lancia in un’intervista al Messaggero è chiarissimo. La federazione tra Azione e Italia Viva che lo vede presidente «è confusionaria» e «crea problemi sui territori». Mentre Renzirisolvere la questione dopo le Europee «per lasciare più spazio a chi vorrà entrare». Ma un futuro del, «anche se non siamo amici, non è immaginabile da divisi». Mentre riguardo il, «io sono favorevole a farlo subito perché dobbiamo averlo in piedi prima dell’inizio della campagna per le ...

