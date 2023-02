Terribile incidente tra due moto | 3 morti

Leggi su ilcorrieredellacitta

nel pomeriggio di oggi, 18 febbraio, in provincia di Latina, a Itri. Duesi sono scontrate frontalmente e, nell'urto, tre persone sono morte. Un urto violentissimo, avvenuto sui tornanti della strada panoramica che da Itri porta al Santuario della Madonna della Civita. Itri, scontro mortale tra dueSul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, i carabinieri e i vigili del fuoco. Purtroppo per i tre centauri non c'è stato nulla da fare. Saranno ora i militari dell'Arma a dover ricostruire la dinamica dell'e a stabilire le cause che hanno provocato il tremendo sinistro che ha causato la morte delle tre persone.