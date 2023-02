Terremoto Turchia | Christian Atsu trovato morto sotto le macerie

(Di sabato 18 febbraio 2023) Arriva purtroppo il peggiore degli epiloghi per, il calciatore da giorni disperso dopo il devastantein. Il 31enne ghanese è stato infattiledel condominio in cui viveva ad Hatay, nel sud del Paese. Le autorità locali hanno confermato la notizia del decesso del calciatore dopo che nei giorni immediatamente successivi al sisma si erano invece diffuse voci chefosse stato estratto dallesolamente ferito. Poi nei giorni scorsi l’intervento della sua famiglia, che aveva richiesto aiuto nelle ricerche. Classe 1992, l’ex Chelsea la sera prima delaveva siglato la sua prima rete incon la maglia ...

Atsu era entrato a far parte nel settembre scorso del club turco Hatayspor, con sede nella provincia di Antiochia, vicino all'epicentro del violentoche ha colpito lail 6 febbraio.

