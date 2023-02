Terremoto | tre persone salvate in Turchia dopo quasi 300 ore Ritrovato morto il calciatore Atsu

(Di sabato 18 febbraio 2023) A300 ore dalche il 6 febbraio ha devastatoe Siria, le squadre di soccorso sono riuscite a salvare altre tre, tra le quali un bambino. La notizia arriva da Antiochia, senza però dettagli sulle condizioni di salute dei tre superstiti, rimasti sotto le macerie per circa 296 ore. Ieri sera era giunta la notizia di un uomo di 45 anni salvato a Dafne, nella provincia di Hatay,278 ore dal sisma. Questi salvataggi, che ormai hanno del miracoloso, puntellano con qualche squarcio di luce un quadro che per il resto è catastrofico: il numero dei morti è salito a 45mila, quello degli edifici distrutti a 264mila. Il bilancio provvisorio dei morti sale a 45mila.il corpo delÈ stato il ministro ...

ISTANBUL Sono almeno 36.187 le persone che hanno perso la vita in Turchia a causa del terremoto che ha colpito il sud-est del Paese e il nord-ovest della Siria il 6 febbraio scorso. Lo ha… Leggi ...