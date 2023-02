Terremoto | nuova scossa di magnitudo 5 | 2 in Turchia centrale

(Di sabato 18 febbraio 2023) Unadiè stata registrata oggi, sabato 18 febbraio 2023, in, a 12 giorni dal devastante sisma che ha causato più di 45mila vittime nel paese e in Siria. Secondo quanto registrato dal European Mediterranean Seismological Centre (Emsc), laè stata individuata a una profondità di 10 chilometri.

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata oggi in Turchia centrale, a 12 giorni dal sisma devastante in cui sono morte 45mila persone. Una scossa di magnitudo 5 è stata registrata questa sera alle 20.31 ora locale nella Turchia centrale. Lo riferisce l'Ingv. Nel terremoto del 6 febbraio scorso morirono oltre 40mila persone.