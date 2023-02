Terremoto in Turchia | trovato morto il calciatore Christian Atsu

(Di sabato 18 febbraio 2023) (Adnkronos) - Ilghanesenelin. La notizia è stata confermata dal suo manager, Murat Uzunmehmet. Ex giocatore del Chelsea e del Newcastle United, ora stava giocando per la squadra turca Hatayspor come centrocampista. Il corpo senza vita del 31enne è statodai soccorritori sotto le macerie. "Tutti i membri del Chelsea Football Club sono sconvolti dalla tragica scomparsa del nostro ex giocatore. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi amici", scrive il Chelsea in un post su Twitter.

Christian Atsu non ce l'ha fatta a sopravvivere alin. Il calciatore dell'Hatayspor è una delle 40mila vittime del sisma dello scorso 6 febbraio. Ad annunciare il ritrovamento del corpo del ghanese è stato Nana Sechere, il suo agente:...... è stato trovato morto sotto le macerie dell'edificio dove risiedeva ad Antiochia, in. Edificio che si è sgretolato in occasione dele da cui Atsu non è più riemerso. Lo ha ...

Christian Atsu è morto: il calciatore tra le vittime del terremoto in Turchia la Repubblica

Terremoto: il calciatore ghanese Atsu trovato morto sotto le macerie - Mondo Agenzia ANSA

E' ufficiale: Christian Atsu tra le vittime del terremoto in Turchia RaiNews

Terremoto in Turchia: le incredibili immagini della frattura della terra La7

Terremoto in Turchia, la faglia deforma il terreno per chilometri: il video dall'alto RaiNews

L’attaccante ghanese della squadra turca Hatayspor, Christian Atsu, è morto questa mattina in Turchia, dove era stato estratto vivo dalle macerie del terremoto del 6 febbraio. A nulla è servito… Leggi ...L’attaccante ghanese della squadra turca Hatayspor Christian Atsu è morto questa mattina in Turchia. In precedenza alcuni media avevano raccontato che l’ex Chelsea e Newcastle era… Leggi ...