Terremoto in Turchia | trovato morto anche il calciatore Christian Atsu

(Di sabato 18 febbraio 2023) Un tremendo epilogo. Il terribile e maledettoche ha colpito Siria enelle scorse settimane continua purtroppo a mietere vittime: questa volta ad entrarci nella vicenda èil mondo del calcio. Un mondo che piange la scomparsa di, che in carriera ha vestitole maglie di Chelsea ed Everton. Il trentunenne ghanese si era da poco trasferito inall’Hatayspor.L’ex Newcastle è stato risotto le macerie, dopo due settimane passate sotto quest’ultime. A nulla sono serviti i tentativi di salvataggio. Giulio De Pino

