Terremoto in Turchia | trovato il cadavere del calciatore Aveva cancellato il volo per festeggiare

(Di sabato 18 febbraio 2023)in, questa volta il miracolo non è avvenuto. Continuano ad arrivare notizie terribili dalla provincia di Kahramanmaras, l’epicentro del sisma del 6 febbraio che fino ad ora è costato la vita a oltre 40mila persone: le zone più colpite sono il Sud dellaal confine con la Siria. Tra i morti c’è anche un italiano: si tratta di Angelo Zen, 60 anni, consulente orafo veneto. Il suo corpo è stato, scrive l’Ansa, da una unità cinofila del soccorso alpino della Guardia di Finanza italiana. “Purtroppo è stato risenza vita il corpo di Angelo Zen. Abbiamo già provveduto ad informare la famiglia e attraverso la nostra Ambasciata inad avviare le procedure di rientro della salma in Italia”, scrive Antonio Tajani su Twitter. I finanzieri inviati ...

Tre persone sono state trovate vive oggi sotto le macerie di un edificio crollato a Hatay, nel sud della, tredici giorni dopo ildi magnitudo 7.8 che ha colpito il Paese e la Siria il 6 febbraio, uccidendo più di 45.000 persone. Un bambino è tra i tre sopravvissuti estratti dalle ...Aziende e organizzazioni della solidarietà si alleano per sostenere le popolazioni colpite, il 6 febbraio scorso, daline in Siria, il più forte dal 1938. Tante le imprese che si sono mosse per portare il loro aiuto nelle zone devastate dalla violenta scossa. Satispay , colosso italiano del ...

Terremoto in Turchia, morto il calciatore Atsu. Aveva giocato nel Chelsea Sky Tg24

E' ufficiale: Christian Atsu tra le vittime del terremoto in Turchia RaiNews

Terremoto in Turchia, il calciatore Christian Atsu è morto: il corpo estratto dalle macerie ad Hatay Open

Terremoto in Turchia e Siria, salvati tre uomini dopo 11 giorni passati sotto le macerie RaiNews

Sisma in Turchia e Siria, superati i 45 mila morti - Ultima Ora Agenzia ANSA

Le squadre di soccorso hanno tratto in salvo altre tre persone dalle macerie degli edifici crollati a seguito del terremoto avvenuto il 6 febbraio in Turchia. Tra i sopravvissuti trovati ad Antiochia ...Un mondo che piange la scomparsa di Christian Atsu, che in carriera ha vestito anche le maglie di Chelsea ed Everton. Christian Atsu Turchia. L’ex Newcastle è stato… Leggi ...