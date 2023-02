Terremoto in Turchia | tra le vittime un giocatore della Hatayspor ex Chelsea

(Di sabato 18 febbraio 2023) Non sono bastate preghiere e speranze di tifosi e non: Christian Atsu, esterno offensivo 31enne dell'ed ex tra le altre del, è stato trovato morto sotto le macerie dell'edificio dove ...

Christian Atsu , calciatore ghanese ex Chelsea e Newcastle, è una delle oltre 45mila vittime del devastanteche il 6 febbraio scorso ha colpitoe Siria. È stato il suo agente a dare la notizia: 'Il corpo senza vita di Atsu è stato trovato sotto le macerie . I suoi effetti personali sono ...... il corpo dell'attaccante ghanese ex Everton e Newcastle è stato trovato nelle macerie del condominio in cui viveva ad Hatay, nel sud della, uno dei centri più colpiti daldel 6 ...

Terremoto in Turchia, Christian Atsu non ce l'ha fatta: trovato morto sotto le macerie - Sportmediaset Sport Mediaset

Terremoto Turchia, morto Christian Atsu: l'ex Chelsea trovato tra le macerie, la conferma dell'agente Virgilio Notizie

Terremoto in Turchia, il calciatore Christian Atsu è morto: il corpo estratto dalle macerie ad Hatay Open

Terremoto in Turchia e Siria, salvati tre uomini dopo 11 giorni passati sotto le macerie RaiNews

Terremoto: in Turchia un uomo di 45 anni salvato dopo 278 ore - Mondo Agenzia ANSA

La salute mentale e il benessere di 7 milioni di bambini sono a rischio dopo i devastanti terremoti della scorsa settimana in Turchia e in Siria. Gli psicologi dicono che alcuni mostrano segni di grav ...Un mondo che piange la scomparsa di Christian Atsu, che in carriera ha vestito anche le maglie di Chelsea ed Everton. Christian Atsu Turchia. L’ex Newcastle è stato… Leggi ...