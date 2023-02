Terremoto in Turchia | l’ex calciatore del Chelsea Christian Atsu trovato morto L’agente | “Il suo corpo senza vita era tra le macerie”

(Di sabato 18 febbraio 2023)ghanese exe Newcastle, è una delle oltre 45mila vittime del devastanteche il 6 febbraio scorso ha colpitoe Siria. È stato il suo agente a dare la notizia: “Ildiè statosotto le. I suoi effetti personali sono ancora in fase di rimozione. È statoanche il suo telefono”, ha detto Murat Uzunmehmet smentendo le voci che si erano diffuse in un primo momento sul fatto che il 31enne centroncampista della squadra turca Hatayspor si fosse salvato. Era stato proprio il club a dare notizia della sua scomparsa: i suoi resti sono stati recuperati tra le rovine del palazzo di lusso ...

