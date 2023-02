Terremoto in Turchia | il calciatore Atsu trovato senza vita sotto le macerie | in salvo tre uomini dopo 13 giorni

(Di sabato 18 febbraio 2023)in, nelle ultime ore è stato riilghanese Christian, dato per dispersoil sisma. Così continua a crescere sempre di più il numero delle vittime di una tragedia enorme.in, illeChristian, che giocava da settembre nella squadra turca dell’Hatayspor, è statole. Era dato per dispero ma questa mattina è arrivata la tragica notizia della sua ...

Nelle ultime ore una triste notizia legata aline Siria dello scorso 6 febbraio ha sconvolto anche il mondo del calcio. Le vittime continuano ad aumentare e sotto le macerie è stato ritrovato anche Christian Atsu che da ...Ha superato i 43 mila morti il bilancio delle vittime deldel 6 febbraio ine in Siria. Oltre 26o mila gli edifici distrutti. Tra le vittime anche il calciatore ghanese Christian Atsu, che giocava nella squadra dell'Hatayspor, nella massima ...

Marcello Carbone, 54 anni, laziale di origine ma che da anni vive a Villa d’Ogna, in Valle Seriana, è scampato per ben due volte alla morte in Turchia: salvo in seguito alla scossa di terremoto, ha ...Riposa in pace”, si legge nelle poche righe a corredo di una serie di foto del calciatore il cui corpo è stato trovato tra le macerie del condominio in cui alloggiava ad Antiochia. E’ la stessa squadr ...