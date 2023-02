Terremoto di magnitudo 5 2 nella Turchia centrale

22.00di5.1 in Turchia Undi5.1 è stato registrato questa sera nella regione centrale della Turchia, distretto di Goksun, provincia di Kahramanmaras. Lo riporta l'...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo La paura per ilnon è finita in Turchia. Un sisma di5.1 è stato registrato del distretto di Göksun, nella provincia di Kahramanmara, una delle più colpite dalle scosse dello scorso 6 febbraio ...

Terremoto, un'altra forte scossa in Turchia: magnitudo 5.0 TGCOM

Terremoto Turchia oggi, nuova scossa di magnitudo 5 Adnkronos

Terremoto di magnitudo 5,1 nel centro della Turchia la Repubblica

Terremoto: forte sisma in Romania magnitudo 5.8, ci sono danni; il Video iLMeteo.it

ROMA (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo Mwp 5.0 è stata registrata, alle 20.31 (ora italiana), dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nella Turchia centrale. L’evento è ...Nuovo terremoto in Turchia. Oggi si è registrato un sisma di magnitudo 5.1 è stato registrato nel distretto di G”ksun, nella provincia centrale di Kahramanmaras in Turchia. lo ...