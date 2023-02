Terra Amara | anticipazioni 20-25 febbraio 2023 | Yilmaz scopre la verità sul matrimonio di Zuleyha ma finisce in galera con Demir

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 18 febbraio 2023)da lunedì 20 a sabato 25Mentre Cukurova festeggia ildiva di nascosto con Sermin dal Dottor Suavi per abortire il figlio di, nel frattempo, è di ritorno da Istanbul dove ha scoperto di non essere sterile; corre così alla villa per condividere la sua gioia cone Hunkar ma Saniye gli dice (sbagliando) che sono andate entrambe aldiraggiunge Hunkar manon c’è. Hunkar allora intuisce chesta commettendo un atto sconsiderato aiutata da Sermin, e con ...