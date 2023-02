Tenta di bruciare auto dello zio | arrestato dai carabinieri

(Di sabato 18 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoHa preteso 10 euro dallo zio e al diniego dell’uomo non ha esitato a cospargere di benzina la macchina del malcapitato appiccando un incendio subito però domato grazie al tempestivo intervento di alcuni familiari. Per questo motivo un 35enne di Sant’Anastasia, in provincia di Napoli, dovrà rispondere dita estorsione e incendio. L’uomo è statodaidella locale caserma e condotto nel carcere di Poggioreale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Mentre siancora di valutare l'impatto del disastro, nel Paese si moltiplicano le polemiche. ... Le autorità hanno deciso dicentinaia di migliaia di litri di questa sostanza chimica dopo ...commenta Al porto di Palermo continua a, dal 14 gennaio, il traghetto Superba della Gnv. Le fiamme divampate nel garage della nave ...di attraversare i binari: 15enne muore travolto da ...

Nudi e crudi, concorrente si stende vicino al fuoco e si brucia il pene: le urla di dolore e i soccorsi Il Fatto Quotidiano

Sorrento, al tie-break sconfitta che brucia Lega Pallavolo Serie A

Bologna risponde al sequestro degli spazi di autogestione e alle ... Infoaut

A Kiev le parole di Berlusconi bruciano più di un attacco russo ... Fatti e avvenimenti

Incendio alla Coati, pulizia strade e rifiuti nell’area artigianale attorno al salumificio L'Arena

Si accorge che qualcuno sta tentando di dare fuoco all'auto del cugino ed esplode colpi di pistola in aria per far allontanare il malintenzionato. È accaduto nella notte scorsa a Casarano. Teatro ...Gli attentatori sono scappati a bordo di una Fiat Uno, che è stata ritrovata bruciata in via Ibla, sempre in territorio di Ravanusa ...