Tensioni al Festival | “Ultimo non ha mai rivolto la parola a Mengoni” Gelo anche tra Emma e Elodie

Leggi su howtodofor

(Di sabato 18 febbraio 2023) Non si può dire che il 73esimo “di Sanremo” sia stato tutto rose e fiori. Stando ai rumors, infatti, dietro le quinte sembra si sarebbero registrate alcune. Nonostante il clima gioviale e di festa che ha accompagnato la settimana più attesa dagli amanti della musica italiana, sembra non siano mancati gli screzi e i malumori nel backstage dell’Ariston. Frizioni dovute ad una sana competitività tra i cantanti in gara, ma non solo. Emergerebberoantiche ripicche, invidie e chissà magariqualche antipatia personale. Ma andiamo con ordine. Secondo i ben informati i due cantanti più attesi, e non a caso i super favoriti per la vittoria finale, non si sarebbero mai rivolti ladietro i riflettori del. Stiamo parlando del ...