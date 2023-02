Tennis | Jannik Sinner | “Ho sentito tantissima pressione Domani sarà durissima ma cercherò di vincere”

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023) Prova solida e convincente perin semifinale dell’ATP Rotterdam 2023 contro l’olandese Talloon Griekspoor, portando a casa il match in due set con il punteggio di 7-5, 7-6 (5) e conquistando, conseguentemente, la finale del torneo neerlandese dove affronterà Daniil Medvedev. Partendo come favorito in un match comunque ostico, affrontando il padrone di casa,ha ammesso di avertantanello scendere in campo ma ha saputo gestirla ottimamente, archiviando la pratica e accedendo meritatamente alla finale dell’ATP di Rotterdam. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate a caldo dalta azzurro al termine del match: “Homa sono soddisfatto per come l’ho gestita. Nel ...