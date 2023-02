Tello | “Questo per noi è un nuovo inizio | adesso non molliamo”

(Di sabato 18 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMatch winner di Benevento-Brescia, Andresha analizzato in sala stampa il match vinto al Ciro Vigorito dai giallorossi. Le sue dichiarazioni: Risultato – “La vittoria la aspettavamo da tanto tempo, abbiamo ottenuto un successo importante soprattutto per il mister. È stata una gara sporca, sapevamo che il gol sarebbe potuto arrivare da un momento all’altro”. Ringraziamenti – “La famiglia mi spinge a fare meglio, da quando c’è la mia bimba è cambiato tutto in meglio. Vedo la vita in maniera diversa”. Bomber – “È un orgoglio essere il capocannoniere della squadra, cerco di dare tutto senza pensare ai risultati personali. Gli attaccanti ci stanno dando una mano, restano loro quelli bravi a fare gol”. Umore – “Questa vittoria ci dà tutto: allegria, serenità e ci permette di lavorare meglio.è un ...

Se oggi finisse il campionato il Brescia sarebbe in Serie C! Bastaper dare il termometro della situazione in casa biancazzurra. Una squadra incapace di vincere ...stop e tiro in area dia ...... rilevato da Manfredini, ma può esultare per la rete del vantaggio siglata da, che arpiona un ... È la sesta sconfitta consecutiva di2023 , che proietta i ragazzi di "Re David" in zona ...

Benevento-Brescia 1-0: decisivo il gol siglato da Tello - Numero Diez numero-diez.com

Benevento, Tello: "Vittoria che ci dà fiducia, ora testa all'Ascoli" Ottopagine

Dopo oltre due mesi riecco il Benevento: un balzo in avanti firmato ... anteprima24.it

Il Franchi espugnato soltanto due volte LA NAZIONE

LIVE TB - Diretta Goal Serie B: Benevento in vantaggio, il Cittadella ... Tutto B

Un Benevento 'operaio' batte 1-0 il Brescia e conquista tre punti fondamentali in chiave salvezza. Allo stadio 'Ciro Vigorito' i sanniti ritornano alla ...Se oggi finisse il campionato il Brescia sarebbe in Serie C! Basta questo per dare il termometro della situazione in casa biancazzurra. Una squadra incapace di vincere contro un Benevento nervoso, in ...