Tebas | «Caso Barcellona? Sta facendo molti danni al calcio spagnolo»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 18 febbraio 2023) Javier, presidente de La Liga, ha parlato in conferenza stampa del recente, che stadanno alJavier, presidente de La Liga, ha parlato in conferenza stampa del recente– «Non so se ha influito sui risultati, ma da presidente della Liga non mi piace, non è giusto e va chiarita la situazione. È tutto molto sorprendente, ma molto grave, staal. Non ho visto partite strane, ma per mia esperienza non si è visto nulla di strano nelle partite truccate. Non è facile vederlo direttamente. In ...