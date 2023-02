La rimozione delleCOVID - 19 offre maggiori opportunità ai consumatori di fare ...valore dello yuan che i salari sono mantenuti bassi per spingere la crescita delle esportazioni ei...L'impressione è che si vada verso un proseguimento delle politiche monetarie restrittive, a partire dai nuovi rialzi deid'interesse, a cui seguiranno lesugli acquisti dei titoli ...

Tassi e restrizioni, Nabiullina è l'unica che sa dire di no a Putin L'HuffPost

La linea della Bce: i tassi continueranno a salire a ritmo costante RaiNews

Bce, Panetta frena sul rialzo dei tassi: “Sia calibrato” FocusRisparmio

Alla Bce scoppia la guerra dei tassi. La Germania punta i piedi Formiche.net

Bper spicca tra prospettive tassi e promozione da Kbw Il Sole 24 ORE

La governatrice della banca centrale sa che l'economia e i conti pubblici russi stanno soffrendo. E cerca di frenare i desideri del Cremlino ...La battaglia con l’inflazione si avvia a conclusione; il processo non sarà rapido ma ormai sembra definitivamente avviato. La narrazione convenzionale per cui occorreva alzare i tassi per evitare spir ...