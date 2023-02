(Di sabato 18 febbraio 2023) "Ho incontrato a Monaco, a margine della riunione G7, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro. Ladel governono a difesa dell'Ucraina e in favore di una pace giusta non è mai ...

... "Russia via da Zaporizhzhia" Ucraina, allarme aereo in tutto il Paese: missili Russia su diverse città Ucraina - Russia, Biden manderà messaggio a Putin da Varsavia Ucraina,Kuleba: "...Lo scrive il ministro degli Esteri Antoniosu Twitter, postando le foto del faccia a faccia con il collega ucraino. . 18 febbraio 2023

Tajani vede Kuleba, posizione dell'Italia su Kiev mai cambiata Agenzia ANSA

Ucraina, Tajani vede Kuleba: "Posizione Italia non è mai cambiata" Adnkronos

Tajani vede Kuleba, posizione Italia su Kiev mai cambiata La Gazzetta del Mezzogiorno

Tajani vede Kuleba, posizione Italia su Kiev mai cambiata La Prealpina

Tajani vede Kuleba, posizione Italia su Kiev mai cambiata Giornale di Brescia

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...I membri del G7 ribadiscono 'la loro determinazione a continuare a sostenere l'Ucraina nell'esercizio del suo diritto di difendersi ...