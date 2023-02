Swiatek a rullo | conquista il Wta 1000 di Doha È il 12° titolo in carriera | ' Gioco libera'

(Di sabato 18 febbraio 2023) Igaper il secondo anno consecutivo il Wtadibattendo la testa di serie numero 2 Jessica Pegula per 6 - 3 6 - 0. Nell'edizione di quest'anno la polacca ha concesso alle ...

Per laè il dodicesimo titolo della carriera: nel 2022 la sua striscia migliore con Doha, Indian Wells, Miami, Stoccarda, Roma, Roland Garros, Us Open e San Diego. Il 2023 è ripartito nel ...Wta Tennis Igaè tornata ad essere uncompressore. La tennista polacca dopo aver battuto Danielle Collins lasciando un solo game, ha replicato anche al turno successivo battendo con il medesimo ...

WTA di Doha: Pegula batte vento e Sakkari, Swiatek rullo compressore Ubitennis

Swiatek devastante a Melbourne ma con gli ottavi comincia la salita Tiscali

Swiatek: "Finale Non posso prevederla. Ecco perché non gioco i ... Tennis World Italia

Australian Open, Djokovic rullo compressore. Il programma di ... Trend-online.com

A New York crolla anche Badosa. Swiatek scatenata, sorpresa Zheng La Gazzetta dello Sport

Iga Swiatek è tornata ad essere un rullo compressore. La tennista polacca dopo aver battuto Danielle Collins lasciando un solo game, ha replicato anche al turno successivo battendo con il medesimo ris ...evidenza Jessica Pegula approda alla finale del Qatar TotalEnergies Open battendo Maria Sakkari 6-2, 4-6, 6-1. La testa di serie n. 2 del seeding passa con merito dopo aver tremato per un black out me ...