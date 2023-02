Superbonus | stop alla cessione dei crediti | cosa succede alle famiglie e ai condomini

(Di sabato 18 febbraio 2023) Il decreto sulche sancisce lodeie allo sconto in fattura è già operativo. Tra i costruttori c”è chi ha annunciato di aver fermato i lavori. “Aidove abbiamo cantieri aperti abbiamo mandato una mail per scusarci e avvertendoli che si fermano. Tutta la programmazione per l’anno è L'articolo proviene da Inews24.it.

Stop alla cessione del credito. Il governo ha deciso non sarà possibile dare vita a operazioni di cessioni del credito e sconti in fattura per attività non ancora avviate. Una norma ...PESCARA – “Non possiamo assistere inermi alla scelta del Governo di far sparire con un colpo di bacchetta magica il cosiddetto ‘Sconto in fattura’ che il legislatore aveva ...