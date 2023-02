Superbonus | Marattin | ' intervento inevitabile ma possibili modifiche a decreto'

(Di sabato 18 febbraio 2023) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - ‘Ieri abbiamo cercato di capire bene il problema. Oggi Italia viva e Azione propongono al Governo Meloni una modifica deldell'altro ieri per venire incontro a famiglie e imprese". Lo scrive sui sociali i deputato del Terzo Polo Luigi. "Prima di tutto, ribadiamo -spiega- quanto già detto. L'origine del problema fu la scellerata idea del M5S del maggio 2020 sulla cessione libera e incontrollata. E ora -alla luce anche della decisione Eurostat- intervenire era. Tuttavia ci sono 2 cose che si possono fare. La prima è spostare dal 17 febbraio al 30 marzo la data entro la quale avere Cilas e delibera di condominio per poter accedere alla cessione del credito. È giusto infatti dar modo a chi aveva già programmato i lavori di usufruire del regime che lo Stato gli aveva promesso. La ...

Così come, Richetti o Bonetti'. L'ex premier 'dice di proseguire con la federazione fino a ... Per quanto riguarda il taglio al, 'facciate ehanno determinato una spesa ...Perché così facendo, e lo spiega bene sul suo blogdi Italia viva, 'il credito ... (introdotto nel 2020 dal governo Conte II insieme al110%) e prevede la libera cessione di tutti i ...

“Superbonus da sistemare per le cialtronate M5s”. Parla Marattin Il Foglio

Superbonus: Marattin, 'intervento inevitabile ma possibili modifiche ... Gazzetta di Reggio

Superbonus, ecco come uscire dall'impasse: “Compensare i crediti con gli F24 Affaritaliani.it

Compensare i crediti usando gli F24 della clientela Superbonus ... Zazoom Blog

Superbonus, paghiamo (caro) le cialtronate di Conte e M5s Lo Spiffero

Lo scrive sui sociali i deputato del Terzo Polo Luigi Marattin. “Prima di tutto, ribadiamo -spiega- quanto già detto. L’origine del problema fu la scellerata idea del M5S del maggio 2020 sulla ...Il leader del Terzo Polo parla in una intervista al Messaggero: Renzi Non siamo amici ma non ci divideremo. "Immagino che voglia assumere un ruolo ...