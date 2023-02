Superbonus | la Cgia | «Spesi 71 | 7 miliardi per il 3 | 1% degli immobili» E c’è chi ancora parla…

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 18 febbraio 2023) A fronte di un costo di 71,7di euro ilha interessato solo il 3,1%a uso abitativo. È l’ufficio studi dellaa fornire il dato che rappresenta la pietra tombale su qualsiasi polemica sollevata intorno alla decisione del governo di fermare la cessione futura dei crediti d’imposta dei bonus edilizi e lo sconto in fattura, salvaguardando invece la possibilità delle detrazioni. La: «Un costo in capo alla fiscalità generale spaventoso e non proporzionale» «Questa misura ha provocato un costo in capo alla fiscalità generale spaventoso e non proporzionale al numero di edifici che sono stati “efficientati”», è stato il commento della, che esprimendo una valutazione «in chiaro-scuro» sue affini, non ...