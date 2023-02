(Di sabato 18 febbraio 2023) - Il decreto varato dal Cdm rivoluziona la norma sui bonus edilizi, con lo stop alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura e che vieta alle amministrazioni locali di acquistare i crediti ...

- Il decreto varato dal Cdm rivoluziona la norma sui bonus edilizi, con lo stop alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura e che vieta alle amministrazioni locali di acquistare i crediti ...Il provvedimento è stato, infatti, pubblicato sullaufficiale. Ma la stretta del governo ...relativi agli incentivi fiscali per gli enti territoriali a partire da quelli per il110%,...

Superbonus: decreto in Gazzetta, parte stop cessione crediti. Fillea-Cgil, pronti allo sciopero Agenzia ANSA

Superbonus, decreto pubblicato in Gazzetta: già ufficiale stop a cessione credito e sconto in fattura Corriere della Sera

Superbonus, ecco cosa succede dopo lo stop a cessione del credito e sconto in fattura La Gazzetta dello Sport

Blocco cessioni bonus edilizi: tutte le esclusioni nel decreto legge in Gazzetta Fiscoetasse

Superbonus in Gazzetta, polemiche per le nuove regole. Imprese in rivolta. Cgil: 'Sciopero, 100mila posti a rischio' TGLA7

Giuseppe Provvisiero è presidente della Secap spa. Si occupa di costruzione e ristrutturazione di immobili. Ha un centinaio di dipendenti e tanti cantieri aperti. Ma oggi in un’intervista al Corriere ...Giuseppe Provvisiero è presidente della Secap spa. Si occupa di costruzione e ristrutturazione di immobili. Ha un centinaio di dipendenti e tanti cantieri aperti. Ma oggi in un’intervista al Corriere ...