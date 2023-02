Superbonus | il governo convoca imprese e banche | stop alla voragine nei conti pubblici

(Di sabato 18 febbraio 2023) La folle politica di sinistra e Cinquestelle ha lasciato un “buco” di 110 miliardi di debito generati dal. Le cifre parlano chiaro, le polemiche sono dettate soltanto dall’ipocrisia politica. A fronte di un costo di 71,7 miliardi di euro, ilha interessato solo il 3,1% degli immobili a uso abitativo. E questo è solo uno dei dati che dimostrano il fallimento di uno strumento che ha creato una situazione insostenibile. Ora ilhato per lunedì alle 17,15 i presidenti delle categorie interessate dalle norme che bloccano la cessione dei crediti dei bonus edilizia. Lazione è indirizzata direttamente ai presidenti dell’Ance Federica Brancaccio, di Confindustria Carlo Bonomi, di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa, di Confapi Cristian Camisa e dell’alleanza delle ...

... nel suo caso c'è una condanna definitiva, si deve valutare se mette in imbarazzo il', ... E che, sommata alle frizioni sul, dimostra come la maggioranza sia tutt'altro che coesa.Leggi anche Stop al, Meloni frena debito pubblico e frodi ma mette KO il settore: a rischio 25mila aziendeMeloni allo sbando, perché la manovra è stata bocciata e cosa rischia la ...

Superbonus, il governo apre al confronto. Imprese e banche lunedì a palazzo Chigi - Economia Agenzia ANSA

Superbonus, Governo convoca le imprese - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Superbonus, il governo: «Disastro lasciato da M5S». Si media con le imprese ilmessaggero.it

Dopo le polemiche esplose negli ultimi giorni a seguito del decreto del governo Meloni, i presidenti delle categorie interessate dallo stop alla cessione dei crediti dei bonus edilizia, tra cui il Sup ...Insomma, un bel clima. Nel gioco del cerino del superbonus rimasto brutalmente in mano al governo, nessuno è contento. Non Giorgia Meloni, assente e afona causa influenza, a cui viene rinfacciato il ...