Superbonus | i numeri che svergognano Conte E confermano che Meloni mantiene le promesse

(Di sabato 18 febbraio 2023)e analisiPd e M5s sul. La decisione dell’esecutivo di mettere uno stop alla cessione dei crediti, infatti, fa emerge la portata del disastro provocato da una legge pensata e applicata male dal loro governo. Così cercano di cavarsela sostenendo che Giorgiasi sia rimangiata leelettorali. È soprattutto il M5s a spingere in questo senso, sotto la guida di Giuseppee col megafono del Fatto Quotidiano, che oggi titola sui «superbugiardi del», piazzando in prima pagina anche la volgarità di un’altra vignetta che è difficile perfino da descrivere senza trascendere. Ma a finire sbugiardiate sono proprio queste tesi. Le cifre del disastroSecondo, la decisione ...

... il reddito di cittadinanza, ilcosì come è stato strutturato, cambiato in corso d'opera. Lo fece da analista politico in quella fase ma certamente esperto die noi oggi ci troviamo ...Infografica, tutti idelNUOVE PROROGHE IN ARRIVO Dall'Irpef ai concorsi, gli emendamenti al decreto Milleproroghe I dati delle ultime regionali Regionali 2023, così nel 2018 nelle ...

Superbonus, stop cessione del credito e sconto in fattura: le Faq Sky Tg24

«Duemila euro a testa»: quanto costano i bonus edilizi allo Stato Pagella Politica

Superbonus, cosa succede adesso a chi sta facendo lavori WIRED Italia

Caltanissetta, Etnos contro il blocco del Superbonus 110: “non siamo numeri, siamo persone” il Fatto Nisseno

Superbonus, i numeri che svergognano Conte. E confermano che ... Secolo d'Italia

Obiettivi, limiti e scenari del decreto sul Superbonus. L’analisi di Giuseppe Liturri sul decreto approvato l'altro ieri ...«Non potevamo fare altrimenti». Sullo stop alla cessione dei crediti per il Superbonus il governo non arretra. Nonostante le polemiche delle associazioni di categoria e di una parte ...