Superbonus | cosa succederà adesso?

(Di sabato 18 febbraio 2023) Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, con il Decreto-legge n.11 del 16 febbraio 2023, da una parte ammette la circolazione dei crediti d’imposta esistenti, chiarendo per legge i confini della responsabilità solidale da parte dei cessionari, ma dall’altra cancella l’aspetto più innovativo e utile in situazione di crisi: lo sconto in fattura e le cessioni dei crediti d’imposta di tutti i bonus fiscali, a partire ovviamente dal. In merito soprattutto a quest’ultima modifica, Giorgetti ha dichiarato in conferenza stampa: “È chiaramente una misura di impatto, che si rende necessaria per bloccare gli effetti di una politica scellerata e che ha prodotto anche e sicuramente un beneficio per alcuni cittadini, ma che ha posto alla fine in carico a ciascuno di noi, a ciascun italiano, dalla culla, diciamo così, 2000 euro a testa: questo è il bilancio di questa ...