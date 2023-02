Superbonus | cosa succede ora | il vademecum per orientarsi

Leggi su iltempo

(Di sabato 18 febbraio 2023) C'è chi la definisce una stretta, chi un colpo di spugna e chi parla di pietra tombale. Certo è che il decreto legge varato a sorpresa dal governo sul cosiddetto, rappresenta una sterzata non da poco sul fronte degli aiuti al mattone, segnando di fatto la fine degli incentivi in edilizia, almeno come li abbiamo conosciuti fino a oggi. Fine del meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura che sono stati il nocciolo duro delle agevolazioni per le ristrutturazioni e l'efficientamento energetico degli immobili. Ne va, per dirla con le parole del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, la salvaguardia dei conti pubblici. E a buona ragione dal momento che simili bonus non sono stati alla fine sganciati dai calcoli dell'Eurostat ai fini del deficit e dunque, in ultima istanza, del debito. Insomma, per Palazzo Chigi può bastare così. E con la ...