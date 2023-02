Superbonus | cosa rischiano le famiglie dopo lo stop alla cessione crediti e cosa succede ai lavori in corso nei condomini

(Di sabato 18 febbraio 2023) Il decreto di tre articoli sulè già arrivato in Gazzetta Ufficiale. Lodeie allo sconto in fattura voluto dal governo Meloni è già operativo. E infatti tra i costruttori c’è già chi annuncia di aver fermato i. «Aidove abbiamo cantieri aperti abbiamo mandato una mail scusandoci e avvertendoli che si fermano. Tutta la programmazione per l’anno è ferma», ha annunciato per esempio il responsabile della piemontese Secap Spa Giuseppe Provvisiero. E mentre l’esecutivo convoca per lunedì un incontro con banche e costruttori,alleche hannoinnei? Il blocco ...

Il punto è che quello che vale per il vale per i decreti sicurezza (vecchi e nuovi) e ... L'unica che non si può fare, se non si vuole perdere la faccia, è passare da un estremo all'...

"Venerdì 17 febbraio è la data dell’affossamento della ricostruzione". È lapidario l’ingegnere di Camerino Roberto Di Girolamo. "Con il dl 1123 oggi (ieri per chi legge, ndr) il governo ha sancito che ...C’è rabbia, fra associazioni di categoria e i sindacati, per lo stop alla cessione dei crediti, che ha rappresentato un volano importante per l’economia e aiutato a frenare la crisi. "È già allarme ro ...