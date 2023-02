Superbonus | cosa rischia chi ha lavori in corso?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 18 febbraio 2023) Il decreto legge che ha bloccato le cessioni del credito relative ad agevolazioni fiscali, con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale è operativo dal 17 febbraio 2023 (guarda qui il decreto). Il primo dato che emerge dalla lettura è che non sarà possibile dare vita a operazioni di cessioni del credito e sconti in fattura per attività non ancora avviate. I rischi suidiPer limitarci al, agevolazione sulla quale lo stop ha sicuramente il maggiore impatto, un condominio o un proprietario di casa indipendente (ammesso che si tratti di prima casa e che il contribuente abbia i requisiti reddituali per chiedere l’agevolazione) che non abbiano ancora depositato la Cilas dovranno obbligatoriamente chiedere le detrazioni sul 730 e sul modello PF. Al contrario chi ha già iniziato ipagando ...