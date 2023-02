Superbonus | Burrelli Anaci | “Ora solo i ricchi potranno permettersi gli interventi”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 18 febbraio 2023) Sulsi può dire che il governo abbia agito con un blitz. Ingegnere Francesco, presidente(Associazione nazionale degli amministratori condominiali), ve l’aspettavate? “No, non ce l’aspettavamo. È un’autentica follia per noi e per tutti i professionisti della filiera che lavorano per applicare i bonus e. Una follia da parte di chi l’ha voluto perché blocca tantissimi cantieri, oltre 90mila. Il governo dice che per i lavori già iniziati non ci sono problemi ma ci sono altri lavori che stavano per iniziare, che sono stati deliberati e bisogna vedere se verranno bloccati. Ma la cosa peggiore è che si sta perdendo la fiducia in quello che era il messaggio che lo Stato stava facendo passare, che era quello di riqualificare i condomini e soprattutto quelli in cui c’era veramente bisogno, ...