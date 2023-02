Superbonus | Becchetti spiega come aggiustare il tiro

Leggi su formiche

(Di sabato 18 febbraio 2023) L’efficentamento energetico degli edifici è essenziale non solo per la transizione ecologica, ma anche per la salute perché quasi metà delle emissioni e delle polveri sottili che causano in Italia circa 200 morti al giorno vengono dagli edifici. Il principio di addizionalità stabilisce che l’intervento dello Stato è più utile e urgente laddove il mercato non si muoverebbe da solo. Ed è questo il caso per i condominii, molto più che per le imprese in altri settori o le auto dove i meccanismi di mercato sono molto più autosufficienti e già tutti orientati in direzione della transizione ecologica. Il 110 con la cessione del credito d’imposta aveva molti difetti. Ristrutturare la casa a costo zero ha alimentato speculazioni e gonfiato i costi e la spesa per lo stato. Le aziende che hanno realizzato i lavori si sono caricate di crediti d’imposta oltre la capienza dei loro cassetti fiscali ...