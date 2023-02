Superbonus | addio a sconto in fattura e a cessione del credito | chi si salva

Leggi su consumatore

(Di sabato 18 febbraio 2023) Il governo ha midificato le condizioni per accedere al superbionus edilizio con un decreto che è già andato in vigore Iledilizio perde di forza in un colpo solo. E’ già in vigore, infatti, il decreto legge del governo che dicealla possibilità di effettuare i lavori cedendo i crediti oppure con lo L'articolo proviene da Consumatore.com.