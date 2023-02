Sul bonus 110 | il Pd dovrebbe pronunciare meno critiche e più autocritiche

Leggi su linkiesta

(Di sabato 18 febbraio 2023) Si può sostenere che il Super110 per cento sia stata una misura rovinosa, per le ragioni spiegate tante volte da Mario Draghi, e si può sostenere al contrario che sia stata una scelta giusta, con gli argomenti usati tante volte da Giuseppe Conte: nella libertà di espressione rientra a pieno titolo il diritto di avere torto, nonché quello di scegliersi i propri punti di riferimento come meglio si crede. Tanto è vero che sia tra i partiti sia tra gli opinionisti non sono mancati i sostenitori di entrambe le tesi, con tutte le possibili sfumature intermedie. C’è però un solo partito in Italia che abbia tentato di dare ragione, contemporaneamente, sia a Draghi sia a Conte – come del resto ha cercato di fare anche su tutto il resto – ed è, ovviamente, il Partito democratico. Tra tanti discorsi astratti su identità e valori della sinistra che ne appesantiscono il ...