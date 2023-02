Strage di Samarate | Nicolò rivede per la prima volta il padre killer in tribunale | “Perché ci ha rovinati? Proverò a parlargli”

(Di sabato 18 febbraio 2023) “Vorrei chiedere a mioha deciso di rovinare la nostra vita., forse alla prossima occasione”. I loro sguardi si sono incrociati per una frazione di secondo, nell’aula deldi Busto Arsizio (Varese) dove si è tenuta l’udienza del processo a carico di Alessandro Maja: nel maggio scorso, l’uomo ha ucciso nel sonno la moglie Stefania Pivetta, 56 anni, la figlia Silvia di 16 anni e ha gravemente ferito l’altro suo figlio, il 24enne, oggi in carrozzina dopo una serie di interventi chirurgici. Nella mattinata di venerdì 17 febbraio, il ragazzo si é presentato a Palazzo di Giustizia con una maglietta con le immagini della madre Stefania e della sorella Giulia “volevo portarle con me – ha detto– mi ...

FOTOGALLERY - A Venezia i canali restano in secca per la bassa marea

Strage di Samarate, l'unico sopravvissuto della famiglia nicolò Maja, è riuscito ad incontrare il padre in Tribunale: le sue parole ...Strage Samarate: per Alessandro Maja si va verso una sentenza in tempi rapidi. Ecco perché La Corte d’Assise di Busto Arsizio ha conferito la perizia al professionista forense Marco Lagazzi per ...