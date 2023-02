Strage di migranti su un camion che trasportava legna Morti in 18

(Di sabato 18 febbraio 2023) , tra cui un bambino di età tra i 6 e 7 anni Sonoper soffocamento 18ritrovati in unche viaggiava in Bulgaria, nei pressi della capitale Sofia. Ad annunciare la notizia è stato il ministero degli Affari interni del paese. Secondo quanto si apprende dai principali organi di stampa, ilme e, occultati in un nascondiglio sotto di esso, 52. In seguito ad una segnalazione riguardante unabbandonato nel territorio del villaggio di Lokorsko e un gruppo di persone che stazionavano intorno ad esso, è intervenuta la polizia. Leggi anche: Caso Saman Abbas, lo zio Danish: “Per me era come una figlia” Le indagini condotte della polizia hanno portato al fermo di quattro persone. Due fermi sono avvenuti ...

La maggior parte degli arrivi diin Italia non avvengono per i salvataggi delle Ong, ma ... La stessa Onu che in passato ha fallito come nelladel Ruanda sembra essere sorda e continua ...sul camion pieno di, in 18 morti per soffocamento: il ritrovamento choc in Bulgaria Saluto romano alla partita di basket, cestista rischia il linciaggio: i tifosi piombano in campo ...

Bulgaria, strage di migranti: 18 persone trovate morte in un tir Cosenza Channel

Strage nel Mediterraneo, naufragio costa la vita a 73 migranti: 11 corpi trascinati sulla spiaggia libica Il Riformista

Migranti, naufragio nel Mediterraneo: almeno 70 morti | il manifesto Il Manifesto

Meteo Cronaca diretta: (Video) Ciclone in Libia provoca un terribile naufragio, è strage di migranti; Video iLMeteo.it

Migranti, la strage continua. Il ruolo della Libia, l'indifferenza dell'Italia Tp24

Benno Neumair, quando uccise entrambi i genitori ha agito «in piena capacità di intendere e di volere». Così le motivazioni della Corte d'assise che lo scorso ...I corpi senza vita di 18 migranti sono stati trovati all'interno di un camion a Sofia, in Bulgaria. A riferirlo è Novinite.com, secondo cui i migranti sarebbero morti per soffocamento.