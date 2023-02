(Di sabato 18 febbraio 2023) I cantantisaranno ascoltati venerdì prossimo come, su richiesta della procura di, nelbis per ladavanti al 'Clubbing' di ...

Fedez si era esibito nello stesso locale il 27 febbraio 2016 e in un'intervista rilasciata al "Fatto Quotidiano" dopo ladisse, riferendosi a Sfera Ebbasta, che "non può più andare in un posto ...Molti minori hanno assistitomorte di amici e familiari davanti ai loro occhi. Altri sono ... il treno dei veleni deragliato in Ohio A BROOKLYN New York, furgone su marciapiede sfioraSU ...

Strage alla discoteca "Lanterna Azzurra" di Ancona: Fedez e Sfera Ebbasta testimoni al processo Gazzetta del Sud

Strage di Corinaldo, Fedez e Sfera Ebbasta chiamati a testimoniare il Resto del Carlino

Strage della Lanterna Azzurra: chiamati a testimoniare Fedez e Sfera Ebbasta corriereadriatico.it

Scampò alla strage di famiglia Il figlio di fronte al papà killer "Perché ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Strage Samarate, Nicolò Maja al padre in tribunale: "Perché hai distrutto la famiglia" IL GIORNO

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Strage di Samarate, l'unico sopravvissuto della famiglia nicolò Maja, è riuscito ad incontrare il padre in Tribunale: le sue parole ...