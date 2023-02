(Di sabato 18 febbraio 2023) Sindacati e aziende parlano di effetti nefasti del provvedimento entrato in vigore ieri con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, di 100.000 posti di lavoro in pericolo e di decine di migliaia di ...

Tutti insieme contro loalladei crediti e allo sconto in fattura per il bonus del 110% decisa dal governo nella riunione del consiglio dei ministri di giovedì sera. Sindacati e aziende parlano di effetti ...dei crediti, le imprese edili: "Il governo si fermi" Dopo loa partire da oggi per le operazioni a partire da oggi, venerdì 17 febbraio, le aziende temono il tracollo: "Per... ...

Superbonus: decreto in Gazzetta, parte stop cessione crediti. Fillea-Cgil, pronti allo sciopero Agenzia ANSA

Superbonus, cosa succede ai cantieri dopo lo stop del governo a cessione del credito e sconto in fattura Corriere della Sera

Stop cessione crediti, è bufera - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Superbonus, stop alle cessioni dei crediti: il decreto è già operativo. Appello Abi-Ance per far ripartire il mercato Il Sole 24 ORE

Stop cessione crediti Superbonus, edili contro governo: si rischia bomba sociale TGCOM

Tutti insieme contro lo stop alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura per il bonus del 110% decisa dal governo nella riunione del consiglio dei ministri di giovedì sera. Sindacati e aziende ...«Non potevamo fare altrimenti». Sullo stop alla cessione dei crediti per il Superbonus il governo non arretra. Nonostante le polemiche delle associazioni di categoria e di una parte ...