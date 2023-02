Stop all' autenticazione a due fattori su Twitter | cosa sta accadendo?

(Di sabato 18 febbraio 2023) Il servizio di sicurezza tramite sms resterà a disposizione solo per gli abbunati con la celebre spunta blu

'La scelta del Governo di porre loallo sconto in fattura e'acquisto dei crediti fiscali da parte delle pubbliche amministrazioni, senza alcun confronto o dibattito con le categorie economiche interessate, e' una scelta ......potrebbe spingere l'Italia al vertice del processo di transizione verde voluto dall'Ue con lo... ma una volta a regime, darebbe un 'boost' alla qualità e'efficienza della mobilità elettrica, ...

Milleproroghe. Dallo stop all’esclusività alle stabilizzazioni: cosa cambia per gli infermieri InfermieristicaMente

Lo stop all'incentivo del 110% e i veri problemi della bonuscrazia Formiche.net

Lavori all'acquedotto, stop all'erogazione il Resto del Carlino

Costruttori in ansia per lo stop all'acquisto dei crediti fiscali: “Conseguenze devastanti” LeccePrima

Stop all’acquisto di bonus edilizi: addio al progetto della Regione Calabria Gazzetta del Sud - Edizione Calabria

ECCELLENZA - Sosi ko, necessario intervento dei sanitari Attimi di apprensione nel corso della sfida d'eccellenza tra Colli e Maceratese (0-1 a fine primo tempo gol di De Julis). Intorno al 30' del pr ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...