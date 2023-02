(Di sabato 18 febbraio 2023) Le due province toscane registrano i cali più consistenti in Italia secondo le elaborazioni realizzate dal centro studi Tagliacarne sui redditi da lavoro dipendente. Livorno la città dove crescono di ...

Lo studio del centro Tagliacarne: in 22 province su 107 glimedi sono diminuiti fino a mille euro in due ...Livorno la città dove crescono di: +5,9 per cento

Stipendi più bassi in Italia: ecco il report lentepubblica.it

Stipendi, più magri di oltre mille euro a Firenze e Prato LA NAZIONE

In quali città italiane gli stipendi sono più alti: la classifica dei salari ... Fanpage.it

Stipendi più alti nel pubblico rispetto al privato: +11mila euro a Gorizia Il Goriziano