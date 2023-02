Stellone | “Felice per la vittoria | peccato non aver raddoppiato Ora non adagiamoci”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 18 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Le parole di Robertoal termine della sfida di campionato che ha visto il Benevento ospitare il Brescia. L’allenatore romano ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Ciro Vigorito” per affrontare la formazione di Davide Possanzini. Questi i temi affrontati dal tecnico della Strega nel post partita.– Altre tre partite così e diventerò molto magro. Felicissimo per i tre punti, per l’impegno e per la voglia che ci hanno messo i ragazzi. E’ stata una partita sporca, nei primi minuti facevamo fatica a prenderli e poi abbiamo cambiato qualcosa. Nella ripresa abbiamo cambiato ulteriormente ed è arrivato il gol. Abbiamo concesso il palleggio ma lo sapevamo, abbiamo concesso l’occasione del palo e, se devo fare una critica, dovevamo sfruttare meglio delle ripartenze. Avremmo ...