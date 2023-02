Star di X-Factor irriconoscibile | 15 anni dopo

Matilda De Angelis pare proprio stia vivendo un periodo roseo sia per quanto riguarda la sfera lavorativa, che a livello sentimentale: ladi Rapiniamo il Duce è felicemente impegnata con il vincitore di XFactor Alessandro De Santis . L'attrice italiana, che è riuscita a farsi conoscere anche all'estero grazie a The Undoing , ha ......2 euro per azione (da 20,5 euro) il prezzo obiettivo su Orsero , società quotata su Euronext... Per quanto riguarda le spedizioni , è previsto un loadingancora forte (superiore al 95%) e ...

Cinque curiosità su Ariete, dai provini per X-Factor a Sanremo 2023 Cosmopolitan

Svelata la classifica del Fantasanremo 2023 Cosmopolitan

I Santi Francesi: «Dopo la vittoria a X Factor lasciamo i lavori da commesso e programmatore... Mamma, che ansia!» Corriere Milano

Gianmaria Volpato, da X Factor a Sanremo 2023 Cosmopolitan

Matilda De Angelis e Alessandro De Santis al primo red carpet di ... Cosmopolitan

In queste ore però a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata proprio una corista, Naomi Rivieccio, che in molti senza dubbio già conoscono. Non tutti sanno infatti che la corista di Sanremo ...