Stankovic | non è facile quando è sempre ultima spiaggia

(Di sabato 18 febbraio 2023) L'amarezza di Dejanè sintetizzata in poche righe. "E' difficilissimoseidi fronte all', ai ragazzi non posso dire nulla perché hanno dato tutto ma dispiace per ...

E sul fatto che sia stato Sabiri a tirare dagli undici metri,spiega: "Hanno deciso i ragazzi, sono loro in campo e va bene così. Magari Gabbiadiniera al meglio, ma ripeto una cosa: i ...Dopo due calci piazzati cheimpensieriscono il Bologna il primo tempo si chiude. Nel secondo tempocambia tre uomini e passa al 4 - 2 - 3 - 1 con Gabbiadini come unica punta. Al minuto ...

Dejan Stankovic, dopo la tremenda batosta patita dal Bologna, lancia un monito al gruppo: "Noi siamo obbligati a difendere la Sampdoria fino alla fine. Chi non se la sente, me lo dica. Non ho paura ch ...Thiago Motta si aggiudica la sfida contro l'amico e torna al successo. Per i blucerchiati altra sconfitta dolorosa in chiave salvezza. Skorupski para anche un rigore ...