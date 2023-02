GF Vip,: Bruganelli 'unica speranza' Secondo lodi, la Bruganelli è la loro ' unica speranza '. Il motivo Semplice, la Pelizon è sempre al televoto , per cui solo Sonia ...... Donnamaria svela un dettaglio imbarazzante " VIDEO https://t.co/HXm63m9HS1 #gfvip BlogTivvu.com (@blogtivvu) February 15, 2023, l'appello delloa Sonia Bruganelli: "Unica speranza" #...

Il team di Nikita Pelizon: Partite le diffide, la sorella: Ho vomitato ... Fanpage.it

Staff di Nikita: "Partite le prime diffide", la sorella: "Vomito dal nervoso" Biccy

Gf Vip 7, il team di Nikita: “Parole gravissime, ognuno ne risponderà” Isa e Chia

Grande Fratello Vip, chi è uscito ieri sera giovedì 16 febbraio 2023 Nessun Eliminato | Video Mediaset SuperGuidaTV

Grande Fratello Vip, chi sarà il preferito tra Antonella, Antonino ... ComingSoon.it

I sostenitori di Nikita Pelizon, staff e familiari in primis, sembrerebbero voler spostare il gioco previsto al Grande Fratello Vip sul piano legale. Lo annuncia il team che segue la modella ...A former security guard at the British Embassy in Berlin was sentenced Friday to more than 13 years in prison for putting U.K. diplomats at 'maximum risk' by selling secret information to Russia.