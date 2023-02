Sposi ieri e oggi in uno scatto fotografico

Leggi su udine20

(Di sabato 18 febbraio 2023) Cosa fare in questo weekend? Ultimi 2 giorni per visitare la mostra “.” Grande successo sta ottenendo la mostra organizzata nella parrocchia di S.Osvaldo da un idea di Paola Meroi con la collaborazione di Stefano e Massimo. Sono esposte oltre 150 foto dal 1930 al 2019, foto memorabili incantevoli emozionanti. Sabato e Domenica dalle 9 alle 13 dalle 15 alle 18, via pozzuolo – cappella chiesa di s.osvaldo L'articolo proviene da Udine20.