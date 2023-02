(Di sabato 18 febbraio 2023)18ci aspetta una giornata ricca di. Abbuffata diinvernali: i Mondiali di sci alpino propongono lo slalom femminile a Meribel,Mikaela Shiffrin partirà con tutti i favori del pronostico; i Mondiali di biathlon ci regalano le staffette maschile e femminile a Oberhof, con l’Italia che spera di ottenere un buon risultato; Dominik Fischnaller si gioca una fetta importante della Coppa del Mondo di slittino; spazio anche a speed skating, salto con gli sci, sci alpinismo, bob e slittino naturale. Da non perdere le semifinali dei tornei di tennis della settimana con Jannik Sinner in campo per l’ATP 500 di Rotterdam con Griekspoor. Da seguire il terzo giro dei tornei di golf, mentre ad Ancona iniziano i Campionati Italiani Indoor di atletica leggera. In ...

... i campioni di Moldavia giocherebbero allo SheriffComplex di Tiraspol " dove nel 2021 hanno ospitato Real Madrid, Inter e Shakhtar Donetsk in uno storico girone di Champions League " ma...Gli abbonati al colosso dei media online, oltre a godersi dal divano le dirette e i contenuti su calcio e, dapotranno tenersi in forma da casa attraverso le lezioni in TV degli esperti ...

Sport in tv oggi (venerdì 17 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming OA Sport

Calendario Sport Invernali oggi: orari giovedì 16 febbraio, programma, orari, tv, streaming OA Sport

Calendario Sport Invernali oggi: orari sabato 18 febbraio, programma, orari, tv, streaming OA Sport

Sport in tv oggi (sabato 18 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming OA Sport

Camminare per non ingrassare: ecco quanti passi al giorno servono La Gazzetta dello Sport

Presente ieri al Bertoni dell’Acquacalda, dove i bianconeri si sono allenati in vista della gara di domani a Rimini, anche il presidente bianconero Emiliano Montanari che successivamente si è recato n ...Quattro gli appuntamenti del fine settimana sportivo terlizzese. La partita a cui i buongustai dello sport e i tifosi rossoblù non potranno mancare è Polis Terlizzi-C.U.S. Bari, valevole per il turno ...