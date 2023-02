Spezia-Juventus | Allegri | “Partita complicata su un campo difficile | Perin e Rugani titolari”

(Di sabato 18 febbraio 2023) Massimilianoè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di, match della ventitreesima giornata di Serie A 2022/2023: “Contro losarà unasu un. Affrontiamo una squadra che crea molto, perciò ci vorrà unagiusta, fatta con grande determinazione e attenzione, oltre che con buona tecnica. Dobbiamo continuare in quelli che sono i nostri obiettivi in questo momento. Avendo battuto la Fiorentina siamo riusciti ad allungare a +5, ora vogliamo raggiungere le squadre che abbiamo davanti“. Il tecnico dei bianconeri ha poi svelato alcune scelte di formazione: “Domani non sarà disponibile Chiesa, era molto stanco come normale che sia. I tre che giocano sono Kean, ...

, Allegri annuncia diversi cambi in formazione. Domani c'è la gara di campionato con loma il tecnico bianconero, previsti molti cambi: "Dobbiamo continuare a perseguire i nostri mini -...Lo ha detto l'allenatore dellaMassimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione alla vigilia della partita di domani a La.

Nuovi problemi per Federico Chiesa in vista della trasferta della Juventus in Liguria, per il match di campionato contro lo Spezia